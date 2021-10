Rio de Janeiro 12/02/2021 - A Prefeitura do Rio inaugurou na noite desta sexta-feira (12) uma iluminação especial na Marquês de Sapucaí para homenagear as vítimas de Covid-19 na cidade. O prefeito Eduardo Paes também entregou a chave da cidade, tradicionalmente dada ao Rei Momo na sexta-feira de carnaval, a profissionais de saúde que atuam na linha de frente. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia - Luciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 19/10/2021 19:09

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Riotur, abre nesta segunda-feira, dia 18 de outubro, as inscrições para o concurso que vai escolher o Rei Momo, a Rainha e as Princesas do Carnaval 2022. Essa é mais uma etapa do processo de planejamento da cidade para o carnaval, desde que o cenário epidemiológico da pandemia da Covid-19 e as determinações dos órgãos competentes no combate à doença sejam favoráveis à realização da festa.



“Iniciamos hoje o processo para eleger a Corte Real do Carnaval carioca. O Rei Momo, a Rainha e as princesas seguirão conosco divulgando essa que é a maior festa da cidade do Rio. Esperamos muitos candidatos interessados porque o Carnaval de 2022 promete ser o melhor Carnaval de todos os tempos”, celebra a presidente da Riotur, Daniela Maia.







Os detalhes do concurso foram publicados na edição desta segunda-feira do Diário Oficial do município. O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site da Riotur, na aba “Editais e Avisos”. Em caso de dúvidas, os concorrentes podem entrar em contato com a Riotur através do e-mail As inscrições vão até o dia 18 novembro. No concurso, além da Rainha e do Rei Momo, o vice-Rei e duas princesas serão escolhidos para compor a Corte Real do Carnaval carioca.Os detalhes do concurso foram publicados na edição desta segunda-feira do Diário Oficial do município. O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site da Riotur, na aba “Editais e Avisos”. Em caso de dúvidas, os concorrentes podem entrar em contato com a Riotur através do e-mail [email protected]

As etapas de seleção vão acontecer na Cidade do Samba. No dia 26 de novembro, as finalistas para Rainha e Princesas serão escolhidas pela Comissão Julgadora. Já no dia 03 de dezembro, será a vez dos concorrentes ao posto de Rei Momo. A final, com a coroação dos selecionados após voto popular e dos jurados, está prevista para acontecer no dia 17 de dezembro.