Chefe do tráfico da comunidade Sape, em Duque de Caxias, foi preso pela DRFAReprodução

Publicado 20/08/2021 09:59 | Atualizado 20/08/2021 10:06

Rio -- O traficante Diony Lopes Torres, vulgo Playboy, apontado como chefe do tráfico da comunidade Vila Sapê, em Duque de Caxias, mudou a versão sobre matar policiais militares, após ser preso. Em um vídeo, filmado na Cidade da Polícia e obtido pelo DIA, ele afirma: "não quis dizer que a minha política é dar tiro em policial".

O tom destoa da frase captada em uma escuta telefônica, autorizada pela Justiça. Na gravação, realizada no dia 3 de janeiro deste ano, ele incentiva os seus comparsas a atirarem em policiais do Batalhão do Recom (Rondas Especiais e Controle de Multidões). "Se fosse o BChoque dava [algum problema], mas eles (Recom), não dá não". O seu interlocutor, por sua vez, concorda: "tem que matar um desses policiais".

Ainda na filmagem, Playboy disse que somente emitiu sua opinião de "morador".

A prisão do traficante foi realizada na tarde de ontem, por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA). O criminoso se preparava para fugir para o interior do Complexo do alemão, ocasião em que foi interceptado no distrito de Piabetá , município de Magé. Ele é investigado pela especializada por roubos de veículos.

"Na última terça-feira, Diony foi alvo de ação da 62ªDP (Magé), porém conseguiu fugir. Como o elemento era também monitorado por essa especializada, conseguimos efetuar a prisão no fim da tarde de ontem", disse o titular da DRFA, delegado Márcio Braga.

Confira o vídeo de Playboy:

