MPRJ vai investigar tentativa de tomar a vacina pela sexta vez no RioReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 20/08/2021 15:18

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) vai investigar a tentativa de vacinação contra a covid-19 por um homem pela sexta vez no município do Rio . A 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Capital instaurou, nesta sexta-feira (20), o procedimento de gestão administrativa para apurar possível existência de irregularidades na atuação municipal e estadual na vacinação contra a covid-19.

O procedimento foi instaurado a partir de denúncia anônima sobre uma pessoa que teria tentado receber a vacina pela sexta vez em uma clínica da família na Zona Oeste. O morador do Rio já teria tomado cinco doses de diferentes imunizantes, falsificando documentos e se dirigindo a municípios do estado do Rio.

A Promotoria de Justiça oficiou à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para que preste, no prazo de 20 dias, os esclarecimentos cabíveis e informe as medidas eventualmente adotadas no caso.

A SMS informou que ainda não recebeu nenhuma comunicação do Ministério Público sobre o assunto, mas o ofício com a denúncia e todas as informações apuradas pela pasta sobre o caso seguirá ainda nesta sexta-feira para o MP.