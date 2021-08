Nathiely da Silva do Nascimento foi presa em flagrante - Reprodução

Nathiely da Silva do Nascimento foi presa em flagrante Reprodução

Publicado 20/08/2021 16:07

Rio - Uma estudante de odontologia foi presa em flagrante, na noite de quinta-feira, por se passar por médica no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul do Rio. Nathiely da Silva do Nascimento, de 20 anos, dizia ser médica especialista em ortopedia e traumatologia na unidade de saúde e compartilhava sua rotina de plantões no Instagram, com mais de 6,6 mil seguidores. Segundo a Polícia Civil, ela foi conduzida a 12ª DP (Copacabana) e presa por crime de uso de documento falso.

Nathiely usava um crachá falso de estagiária, que era usado para entrar no hospital, e postava fotos na rede social fazendo cirurgias e usando estetoscópio, jaleco e pijama hospitalar bordados com seu nome.

A falsa médica foi presa quando estava na cantina do Hospital Miguel Couto, após a diretora da unidade de saúde desconfiar da jovem e pedir a identificação dela. Nathiely apresentou uma carteira digital de estudante de medicina falsa. Um policial militar que trabalha no local foi acionado e pediu uma viatura.

Os policiais apreenderam com ela um crachá falso de estagiária, um documento de auxiliar de saúde bucal, um carimbo, jaleco branco e um pijama hospitalar. Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para apurar se ela já atuou como falsa médica em outra unidade de saúde.