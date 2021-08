João Gomes - Staff Images

João GomesStaff Images

Publicado 25/08/2021 11:27

Rio - O volante João Gomes, revelação do Flamengo, vem chamando atenção fora do Brasil. Além de ser alvo do mundo árabe, o jogador foi destaque nesta terça-feira no jornal "The Sun", um dos mais tradicionais da Inglaterra, que o definiu como "uma estrela em ascensão".

Nesta semana, o Flamengo recebeu uma oferta do Al Ain, dos Emirados Árabes, para negociar João Gomes. O Flamengo pediu 5 milhões de euros para negociar o jogador, o que foi aceito pelos árabes, mas a forma de pagamento ainda é discutida.

Publicidade

João Gomes, de 20 anos, mesmo sem ser titular, tem sido usado com frequência desde a chegada de Renato Gaúcho. Lançado nos profissionais em 2020, ele já acumula 47 jogos com a camisa rubro-negra.