David Luiz está sem clubeFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 24/08/2021 19:06

Rio - As chances do zagueiro David Luiz, alvo do Flamengo, permanecer na Europa, aumentaram nesta terça-feira. O Benfica, um dos clubes especulados para o jogador se transferir, avançou para a fase de grupos da Liga dos Campeões após segurar um empate sem gols com o PSV, garantindo 40 milhões de euros em seus cofres.

Publicamente, o Flamengo nega qualquer interesse em David Luiz. No entanto, internamente, o clube monitora os passos do jogador e torce para que ele não acerte com nenhum time europeu.