Flamengo festeja mais uma goleada e a vaga à semifinal - Alexandre Vidal / Flamengo

Flamengo festeja mais uma goleada e a vaga à semifinal Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 24/08/2021 18:02

Rio - As últimas movimentações de mercado do Flamengo foram na principal liga do mundo, a "Premier League", da Inglaterra. Isso fez com que veículos locais voltassem as atenções ao rubro-negro. Com isso, o jornal inglês "The Sun" resolveu escalar o time titular ideal da equipe comandada por Renato Gaúcho.

Sem Rodrigo Caio, Isla, Willian Arão, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Bruno Henrique, o periódico surpreendeu e inseriu automaticamente Kenedy e Andreas Pereira, que chegaram do futebol inglês, entre os titulares do Fla. David Luiz, cogitado, mas que a princípio não está entre as prioridades (segundo o vice de futebol Marcos Braz), está na lista de "time ideal" para a temporada.

Publicidade

CONFIRA A ESCALAÇÃO DO "THE SUN":

Diego Alves; Matheuzinho, Bruno Viana, David Luiz, Filipe Luis; João Gomes, Diego, Andreas Pereira, Vitinho, Kenedy; Gabigol.

Publicidade

O próximo compromisso do Flamengo será nesta quarta-feira, às 21h30 contra o Grêmio, em Porto Alegre. A partida é válida pelas quartas de final da Copa do Brasil e pode marcar a estreia de Andreas Pereira, que foi relacionado para o confronto. Kenedy, se recuperando da Covid-19, segue fora.

Enquete Concorda com a escalação do jornal "The Sun?' Aceitável Loucura Vote