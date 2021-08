Andreas Pereira - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 24/08/2021 13:48

O Flamengo encerrou a preparação para iniciar o duelo diante do Grêmio, rival desta quarta, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, fora de casa. Antes de embarcar para Porto Alegre, o elenco treinou nesta manhã no Ninho do Urubu, e Renato Gaúcho já definiu os 25 relacionados (dois serão cortados) para a viagem. Andreas Pereira é a principal novidade na lista e deve fazer a sua estreia.



Além de Andreas, que realizou o seu primeiro treino com o grupo na última segunda-feira, o Flamengo poderá contar com as voltas, Thiago Maia e Isla - recuperados de Covid-19 e fadiga muscular, respectivamente. E Léo Pereira, mesmo com um trauma no pé, viaja.

Por outro lado lado, Portaluppi segue sem poder contar com Piris da Motta, Renê e Rodrigo Caio, em processo de treinos leves no gramado, com fisioterapeutas, em meio ao planejamento do DM de reequilíbrio muscular - o Fla só irá utilizá-lo quando constatar que há condições físicas mais próximas do ideal.

O goleiro César também segue fora, em recuperação de grave lesão no joelho, totalizando quatro baixas.

Portanto, amanhã, o Flamengo deve ir a campo com: Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira (Bruno Viana) e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.

Em tempo: o duelo entre Flamengo e Grêmio será realizado na Arena do Grêmio, a partir das 21h30 desta quarta-feira.

VEJA TODOS OS 25 RELACIONADOS



Goleiros: Diego Alves, Gabriel Batista e Hugo Souza.

Laterais: Isla, Matheuzinho, Rodinei, Filipe Luís e Ramon.

Zagueiros: Bruno Viana, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Noga.

Meio-campistas: Willian Arão, Diego, João Gomes, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Thiago Maia e Andreas Pereira.

Atacantes: Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, Michael, Vitinho e Vitor Gabigol.