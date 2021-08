Pedro - Alexandre Vidal / Flamengo

PedroAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 24/08/2021 11:10

Rio - Nas últimas semanas, o atacante Pedro vem vivendo momentos complicados no Flamengo. No entanto, em vídeo divulgado pela "Atitude TV", o atacante falou sobre a chegada ao clube carioca. Presente no culto dos atletas, o jogador, de 24 anos, afirmou que sempre sonhava em jogar pelo Rubro-Negro, mesmo nos momentos mais difíceis no futebol europeu.

Publicidade

"Deus já havia falado através da minha mãe… Ela teve um ato de fé que eu não estava tendo naquele momento. Lembro que ela me dizia: “Nós vamos voltar para o Brasil, vamos voltar a ser feliz”, eu falava: “Mãe, está doida? acabei de chegar aqui”. No fundo, eu queria mesmo era voltar a ser feliz, voltar a jogar. Minha mãe já deixou a mala pronta, com a fé que eu não estava tendo naquele momento. Chegou a sondagem do Flamengo, sondagem que graças a Deus se concretizou, mas para nós era muito difícil, pois um clube europeu, que acabou de fazer uma contratação, um investimento alto, eles não vão permitir que o jogador retorne para o Brasil quatro meses depois, eles vão querer me emprestar para a Europa. Eu lembro que chegou a sondagem, e todos os dias a minha mãe dizia: “Nós vamos para o Flamengo, vamos voltar a ser feliz", afirmou.



Pedro afirmou que um pastor havia dito para ele que ele defenderia o Flamengo, algo que acabou se concretizando no começo do ano passado. "Até que um dia Deus usou um pastor da igreja, que disse que me via com a camisa do Flamengo, em uma varanda cantando. Depois de muito tempo de negociação, eles (Fiorentina) me liberaram, e eu voltei a ser feliz de verdade, Deus abriu essa porta do Flamengo para mim. Deus fez este milagre na minha vida. Eu me lembro que me sentia criança, todos os dias eu cantava música do Flamengo com a minha mãe na Itália, feliz demais, pois ia voltar para o Flamengo. Ali, Deus realizou um sonho de criança", disse.