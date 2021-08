Marcos Braz - Alexandre Vidal/Flamengo

Marcos BrazAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 24/08/2021 09:30

Rio - Após a imprensa europeia voltar a noticiar a suposta negociação envolvendo o Flamengo e David Luiz, o vice de futebol do clube, Marcos Braz, novamente negou qualquer tipo de conversa pela contratação do jogador, de 33 anos. O dirigente elogiou o ex-jogador do Arsenal, mas afirmou que não existe nenhuma negociação pela contratação do atleta.

Publicidade

"O Flamengo não tem nada oficial com o David Luiz. Não tem nada perto. É um jogador de Seleção Brasileira. Não tem nada. E sobre zagueiro: vai ter sempre alguém na nossa lista. Eu não tenho o que falar do David Luiz. A gente não teve nenhuma proximidade e nenhuma questão mais relacionada a proposta. Não teve nada. O que tem é: a gente conhece bem o mercado", disse, após a apresentação de Andreas Pereira.



O dirigente também falou sobre as cobranças que os torcedores fazem em relação a contratação de um zagueiro. Nesta temporada, o Flamengo trouxe Bruno Viana, por empréstimo. O defensor vem sendo bem criticado pelos torcedores.

Publicidade

"Eu sei muito bem quanto custa o David Luiz e o Bruno também. Nós fizemos as operações que entendíamos que poderíamos fazer. A gente vai fazer as contratações que precisarem fazer, as que forem possíveis para que se cumpra todos os números. Não tem nada perto, eu não vou enganar a torcida", afirmou.