Léo PereiraAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 24/08/2021 12:30

Rio - O zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, tem chances de enfrentar o Grêmio, na próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil. O departamento médico do clube avaliou o zagueiro, constatou um trauma ósseo na falange distal do quinto metatarso do pé esquerdo e decidiu incluí-lo na viagem para Porto Alegre.

Léo sentiu o pé esquerdo no empate com o Ceará, no último domingo, no Castelão. Após o lance, ele foi substituído e deixou o gramado mancando e sem chuteira.

Apesar de ter sido relacionado, Léo ainda não tem presença garantida. Caso ele não consiga atuar, Renato deve mandar a campo uma dupla formada por Bruno Viana e Gustavo Henrique.