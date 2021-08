Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - Classificado para a semifinal da Libertadores, o Flamengo inicia a disputa de mais uma vaga em outra competição de mata-mata. Nesta quarta-feira, a equipe carioca enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre, às 22 horas. A partida marca o reencontro de Rafinha com o clube carioca e de Renato Gaúcho com o clube gaúcho.

Maior ídolo da história do Grêmio, o técnico do Flamengo, Renato Portaluppi irá rever o clube gaúcho pela primeira vez, desde que deixou o comando do Tricolor em abril. Sua última passagem pelo Grêmio como técnico foi a mais vitoriosa e duradoura. Foram mais de quatro anos comandando o clube gaúcho.

Do lado do clube gaúcho, Rafinha irá reencontrar o Flamengo. O lateral-direito foi um dos pilares do elenco do Flamengo na conquista do Brasileiro e da Libertadores, sob o comando de Jorge Jesus. No ano passado, o veterano acertou com o Olympiacos, da Grécia. Após poucos meses na Europa, Rafinha retornou ao Brasil. Ele chegou a negociar com o Flamengo, mas acabou acertando com o clube gaúcho.

As duas equipes tem confrontos marcantes pela Copa do Brasil. No duelo mais importante, o Grêmio se sagrou campeão, após empatar os dois jogos e levar a melhor no critério de desempate em 1997. Em 2018, as duas equipes se enfrentaram nas quartas de final e o Flamengo se classificou após empatar em Porto Alegre e vencer no Maracanã.