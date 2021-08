Casagrande - Foto: Reprodução

Publicado 24/08/2021 17:20

Rio - O ex-jogador e atual comentarista da Rede Globo, Walter Casagrande, participou do programa "Bem, Amigos!", do SporTV, e falou sobre a polêmica envolvendo seu conselho a David Luiz e sua suposta negociação com o Flamengo. Casagrande negou ter falado para o zagueiro não acertar com o clube carioca. O ex-jogador disse que apenas aconselhou o ex-jogador do Arsenal a avaliar bem um possível retorno ao Brasil, devido aos problemas econômicos do país.

"Eu não vou me explicar por coisas que não falei. Eu jamais falei que o David Luiz não deveria vir para o Flamengo, jamais. Eu falei do problema brasileiro, sobre inflação e política fervendo. Mesmo com imagens, distorcem tudo, mentem e inventam coisas que você fala. Saem detonando as pessoas. Quem quiser ver o Seleção Sportv da semana passada, vai ver direitinho o que eu disse. Ainda dei meu exemplo, quando eu pensei voltar porque meu filho só falava italiano. Veio a proposta do Flamengo e eu pensei que era o limite para voltar para o Brasil e resolvi voltar", afirmou.



Casagrande voltou a falar sobre as dificuldades de um retorno ao Brasil para atletas que estão ambientados no futebol europeu. David Luiz está no Velho Mundo, desde 2007, quando deixou o Vitória.

"Foi isso que falei, entendeu? Ele está muito tempo longe do Brasil, ele tem que pensar bem, pois a decisão de voltar é definitiva. Dificilmente, volta para Europa. Eu voltei para o Flamengo, gente. Quem tiver oportunidade de jogar no Flamengo tem que jogar, gente. Quem não quer jogar lá? Qual brasileiro não quer vestir a camisa? Eu tinha muito e realizei. Não é o David Luiz voltar, é pensar na família e na situação do país", explicou.