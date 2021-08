Diego é um dos principais jogadores do time e lidera o elenco - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 24/08/2021 17:50

Rio - Por conta das restrições do Rio de Janeiro, o Flamengo vem mandando seus últimos jogos da Libertadores em Brasília, onde pode ter público contra o Defensa y Justicia e contra o Olimpia. O mesmo acontecerá contra o Barcelona, pela semifinal do torneio. O meia Diego Ribas defendeu os jogos do clube carioca na capital federal e afirmou que o grupo se sente em casa, mesmo longe do Maracanã.

"Nos sentimos em casa. Com certeza o ambiente todo muito favorável, recepção sempre muito calorosa ali, as condições excelentes também, desde o hotel, o estádio… A logística também é muito boa, o hotel fica muito próximo do estádio, então, realmente, estamos muito satisfeitos de ter essa nossa segunda casa. O aproveitamento também já acaba falando por si só. E que a gente continue assim, retribuindo todo o carinho que o pessoal de Brasília sempre nos dá", afirmou em entrevista à FlaTV.





Sem poder contar com torcedores por mais de um ano, devido a pandemia, os atletas do Flamengo puderam matar a saudades neste jogos no Mané Garrincha. Na opinião do veterano, a presença do público dá outro clima aos jogos de futebol.

"O ambiente é muito bom, a torcida no estádio faz parte do espetáculo e é fundamental para nós ali. Obviamente, queremos a nossa torcida, mas mesmo um ambiente com torcida adversária já faz com que fique mais agradável, nossa concentração fica ainda maior e nós conseguimos desfrutar e superar essa situação e saímos de lá com uma excelente vitória. Depois, concluímos ali em Brasília, em mais um ambiente fantástico, esse, sim, o ambiente ideal, com os nossos torcedores. Uma noite muito agradável que nós conseguimos mais uma vez uma vitória, uma vitória convincente, muitos gols, e uma partida segura que nos deixou classificados", disse.