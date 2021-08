Jorge Jesus - Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Publicado 25/08/2021 09:24

Rio - Jorge Jesus elogiou o trabalho de Renato Gaúcho à frente do Flamengo. Após a classificação do Benfica, o português foi questionado sobre o início de trabalho melhor do treinador brasileiro à frente do clube, mas ressaltou que dificilmente ele irá superar seu êxito.

"Melhor do que o meu não é verdade, né? Porque a pontuação que o Flamengo fez no Brasileirão e da Libertadores, o Flamengo não vai fazer os pontos que a gente fez. Não vai ter hipótese. Podendo ser campeão ainda acho possível. Quatro pontos de atraso… quando chegamos ao Flamengo, tínhamos nove e fomos campeões. Mas, não vai fazer, é difícil fazer igual ao que fizemos em 14 meses", disse Jesus.

Nos 14 meses que ficou no comando do Flamengo, Jorge Jesus conquistou a Copa Libertadores da América, o Brasileirão, a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Carioca. O Mister encerrou sua passagem pela Gávea com mais títulos do que derrotas.