Pedro Bial faz convite a Lula para entrevista em seu programa - Reprodução

Pedro Bial faz convite a Lula para entrevista em seu programaReprodução

Publicado 24/08/2021 15:28 | Atualizado 24/08/2021 15:29

Rio - Após afirmar que só entrevistaria o ex-presidente Lula (PT) usando um polígrafo (detector de mentiras), o apresentador Pedro Bial formalizou um convite para entrevistar o petista, que deve disputar as eleições ano que vem.

fotogaleria

O convite ocorreu no 'Conversa com Bial', exibido na segunda-feira (23), durante a entrevista com Fernando Haddad (PT), ex-prefeito de São Paulo e que perdeu a disputa à presidência para Jair Bolsonaro (sem partido) em 2018.

Publicidade

“Eu queria fechar a nossa conversa, quem sabe abrindo portas para uma outra conversa. Você sabe que, quando eu fui estrear esse programa, no início de 2017, sabe quem foram os 2 primeiros convidados para esse programa? Um foi o o Fernando Henrique, e o outro?”, questionou Bial. “Imagino que o Lula, né”, disse Haddad. “Então o convite continua em aberto”, declarou o apresentador.

Haddad afirmou que fará o convite chegar em Lula. “Ele vai assistir ao teu programa e vai saber que a casa está aberta para um bate papo”, afirmou.

Publicidade

Em abril, durante o 'Manhattan Connection', Pedro Bial disse que só entrevistaria Lula com um polígrafo. “O Lula já até disse que gostaria de fazer o programa comigo, mas tinha que ser ao vivo. Pode até ser ao vivo, mas teria que ter um polígrafo acompanhando todas as falas dele”, disse na ocasião.