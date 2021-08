Ex-presidente Lula - Ricardo Stuckert

Ex-presidente LulaRicardo Stuckert

Publicado 23/08/2021 10:46 | Atualizado 23/08/2021 11:05

Rio - Uma simples foto ao lado da amada e pronto, o ex-presidente Lula virou o assunto mais comentado das redes sociais. De sunga e abraçado à noiva Janja, Lula surpreendeu pela boa forma física, aos 75 anos, e isso foi suficiente para que a internet começasse a especular sobre a rotina de exercícios do ex-presidente.

"Profissional mais valorizado hoje: o personal que montou o treino do Lula", brincou um usuário do Twitter. Além dos elogios à Lula e das brincadeiras fazendo relação do corpo do ex-presidente e sua carreira política, os comentários acabaram incluindo até seu adversário e atual presidente da República, Jair Bolsoanaro, que virou alvo de zoação. "O que eu mais tô amando nos memes do 'malão do lula' é que isso vai doer muito no Bolsonaro amanhã", escreveu o humorista Paulo Vieira.

Confira as reações:

Em foto, Lula parece abandonar a esquerda e se posiciona ao centro pic.twitter.com/og4a9u8YH7 — Sensacionalista (@sensacionalista) August 23, 2021

Se o Lula não malhasse perna, minha perna seria mais grossa.



- Gomes, Ciro. — Caroline Barros (@calu_barros13) August 23, 2021

Bom dia só para quem deu zoom na foto da Janja com o Lula. — Elika Takimoto (@elikatakimoto) August 23, 2021

Vim pra academia numa vibe hoje: treinar pra ficar com a coxa do Lula pic.twitter.com/hh8IH5kUnp — Wes (@mymindsglow) August 23, 2021

Profissional mais valorizado hoje: o personal que montou o treino do Lula. — Nilson Xavier (@Teledramaturgia) August 23, 2021

