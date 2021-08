"Me levaram a coisa mais preciosa desse mundo", lamentou o pai do jovem - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 22/08/2021 13:17 | Atualizado 22/08/2021 14:37

fotogaleria Rio - As lágrimas estampavam o rosto de Valmir Santiago, pai de João Vitor de Oliveira, 17 anos, durante velório do adolescente neste domingo, no Cemitério de São Gonçalo, na Região Metropolitana. O estudante foi baleado e morto após troca de tiros entre a PM e traficantes, na sexta-feira, no bairro Itaoca, no Complexo do Salgueiro. O corpo do adolescente foi sepultado às 13h.

"Ele era tudo que eu tinha. A coisa mais preciosa nesse mundo. Me levaram a coisa mais preciosa desse mundo. Meu filho era maravilhoso. Era estudante, era cristão e caseiro. O que mais tem de coisa boa no mundo, era o meu filho", disse o pai, com a voz embargada, pouco antes do sepultamento.

Segundo familiares, ele havia saído para pescar e, quando retornava para casa no fim da tarde de sexta-feira, foi surpreendido por uma troca de tiros entre policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) e traficantes da região. Além de João, o jovem Alexander Motta, de 19 anos, também foi atingido, mas resistiu aos ferimentos e segue internado no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, em São Gonçalo, com quadro estável.

Valmir conta ainda que a mãe do adolescente está muito abalada e precisou fazer uso de medicamentos para comparecer ao sepultamento. "Perdeu uma peça importante na vida".

De acordo com a Polícia Militar, os PMs faziam patrulhamento na região quando foram atacados por traficantes armados. Ao cessarem os disparos, os policiais teriam encontrado João e Alexander baleados. Os dois foram socorridos para o HEAT, mas o adolescente não sobreviveu.

As armas dos policiais civis, envolvidos na ação, serão periciadas pela Polícia Civil. A Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), investiga o caso. Testemunhos colhidos, segundo os investigadores, confirmam a versão dos PMs e disparos que atingiram jovens teriam vindo de traficantes.

