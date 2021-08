Corpo da advogada Larissa Duarte de Lima, de 23 anos, foi sepultado no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, na Zona Oeste do Rio - Fabio Costa / Agência O DIA

Publicado 26/08/2021 16:50

De acordo com testemunhas, Larissa estava na garupa de uma motocicleta, que esbarrou acidentalmente no retrovisor de um veículo, quando passava pela Rua Aricuri. Segundo relatos, o motorista começou a discutir com o namorado da jovem, que dirigia a moto, e acelerou com o carro em direção ao casal.



Pessoas que passavam pelo local tentaram socorrer a mulher após a queda. O quartel de Campo Grande do Corpo de Bombeiros foi acionado para o local por volta das 11h40, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caso foi encaminhado para a 35ª DP (Campo Grande) e seguiu para Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que fez uma perícia no local do crime e investiga se o crime foi provocado de forma proposital.



O namorado da vítima disse ainda que os dois estavam com capacete e que a moto estaria com a documentação em dia. Ele afirmou que espera por justiça, mas se surpreendeu quando viu o motorista do carro chegando na delegacia rindo, enquanto era acompanhado de dois advogados.

