O coronel Luiz Henrique Marinho PiresDivulgação/Polícia Militar

Publicado 26/08/2021 18:33

Rio - O coronel PM Luiz Henrique Marinho Pires irá assumir oficialmente, nesta sexta-feira, o comando da Secretaria de Estado da Polícia Militar. A cerimônia será realizada às 9h, na Academia de Polícia Militar Dom João VI, que fica em Jardim Sulacap, na Zona Oeste. O coronel Henrique assume o cargo em substituição ao coronel Rogério Figueredo de Lacerda. A solenidade de transmissão de comando contará com a presença do Governador do Estado, Cláudio Castro, e autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.



De acordo com a Polícia Militar, o coronel Luiz Henrique Marinho Pires tem como principal expertise o planejamento operacional. Seu último posto de comando foi o de Chefe do Estado Maior Geral (EMG) da Corporação durante o período da intervenção federal na área de segurança pública do Estado do Rio, entre março e dezembro de 2018.

Entre janeiro de 2019 e agosto deste ano, o coronel Henrique colaborou com a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, primeiro como diretor de segurança da intervenção no BRT, entre janeiro e julho de 2019, e depois como Subsecretário de Operações da Secretaria Municipal de Ordem Pública, entre novembro de 2019 e agosto deste ano.



Na Polícia Militar, além de chefe do Estado Maior Geral (EMG), o coronel Henrique foi subchefe operacional do EMG, comandante do 1º Comando de Policiamento de Área (CPA), comandante do 5º BPM (Praça da Harmonia), entre outras funções.

Como gestor da Corporação, foi o responsável pelo planejamento operacional de segurança para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, e para a realização dos Jogos Panamericanos na capital fluminense em 2007.