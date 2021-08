Policiais do 35º BPM (Itaboraí) recuperam 505 caixas de cerveja em Itaboraí - Divulgação/ PMERJ

Publicado 30/08/2021 17:34 | Atualizado 30/08/2021 18:52

Rio - Policiais do 35º BPM (Itaboraí) recuperaram, na manhã desta segunda-feira (30), 505 caixas de cerveja em um caminhão roubado e abandonado por bandidos em Marambaia, Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Segundo militares do batalhão, equipes faziam um patrulhamento de rotina na região quando foram acionadas por meio do 190 para verificar um veículo abandonado na rua Araguaia.



No local, os PMs encontraram duas pessoas próximas ao caminhão, que foram liberadas em seguida, já que nada foi encontrado com elas. As caixas de cerveja estavam no interior do veículo. Ainda não há informações se parte do material foi levado pelos criminosos, que não foram localizados.

O caminhão foi entregue ao proprietário e a carga devolvida ao prestador de serviço da empresa.