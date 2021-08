Bruno Fernandes de Souza - AFP

Publicado 30/08/2021 17:43

Rio - A Justiça do Rio vai decidir nos próximos dias se o goleiro Bruno Fernandes de Souza pode voltar a morar em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. Atualmente, o ex-goleiro do Flamengo cumpre pena no regime aberto pelo homicídio da modelo Eliza Samudio, em 2010, no estado do Acre.

Segundo a juíza Juliana Gonçalves Pontes, da Vara Única de Arraial do Cabo, a defesa de Bruno deve apresentar comprovante de residência atualizado no município, assim como comprovante de trabalho ou da possibilidade de trabalhar imediatamente na própria cidade.

Bruno está cumprindo a pena no estado do Acre, onde fora contratado para jogar no Rio Branco Futebol Clube. Com o fim do contrato, ele agora quer voltar para a cidade onde residia antes de ser preso.



No pedido, a defesa de Bruno afirmou que o Ministério Público da Comarca do Acre manifestou-se favoravelmente ao pleito, contudo, determinou que fosse feita uma consulta à Comarca de Arraial do Cabo.