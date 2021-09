Secretário municipal de Ciência e Tecnologia, Willian Coelho (à esquerda), recebe a premiação - Foto: Divulgação / SMCT

Secretário municipal de Ciência e Tecnologia, Willian Coelho (à esquerda), recebe a premiaçãoFoto: Divulgação / SMCT

Publicado 01/09/2021 18:09

Rio - O município do Rio foi premiado, nesta quarta-feira, em um evento que promove a inovação de cidades inteligentes e sustentáveis. O Ranking Connected Smart Cities 2021 é um evento nacional que envolve empresas, entidades e governos. O Rio ficou em primeiro lugar na categoria Tecnologia e Inovação e em sétimo na categoria Geral.

A cidade foi destaque em iluminação pública. Nos últimos meses, a prefeitura instalou mais de 130 mil luzes de LED nos postes da cidade, o que reduziu em 80% o consumo de energia. O secretário municipal de Ciência e Tecnologia, Willian Coelho, destacou algumas ações da gestão que recolocam o Rio no contexto de cidades inteligentes.



"Essa premiação demonstra que, em apenas oito meses de gestão, o trabalho desenvolvido no município do Rio já apresenta desempenho importante e resultados significativos que apontam para uma retomada do protagonismo do Rio no cenário de cidades inteligentes e sustentáveis", destacou o secretário Willian Coelho.