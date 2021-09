Vacinação do público pode ser feita a qualquer momento - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 22/09/2021 14:59 | Atualizado 22/09/2021 15:19

Rio - Idosos com 60 anos ou mais que tomaram a segunda dose da vacina contra covid-19 até 28 de fevereiro no município do Rio já podem receber a dose de reforço na cidade do Rio. A decisão foi divulgada nesta quarta-feira (22) após uma reunião do Comitê Especial de Enfrentamento à covid-19. O calendário já divulgado para a dose reforço por idade também permanece em vigor.

Nesta quarta-feira a Prefeitura do Rio vacina idosos com 87 anos ou mais e o objetivo é chegar à faixa etária de 84 anos no sábado. A dose de reforço é destinada aos idosos que receberam a segunda aplicação ou dose única há, pelo menos três meses.

O calendário para pacientes imunossuprimidos também já foi divulgado. A partir desta quarta, pacientes com 40 anos ou mais podem tomar a dose de reforço e a partir do dia 29 de setembro é a vez de pacientes com 12 anos ou mais. É preciso levar comprovante de vacinação, documento de identificação e laudo médico digital do Cremerj com data inferior a 60 dias.