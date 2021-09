Rio de Janeiro

Prefeitura do Rio monta planejamento operacional para o jogo do Flamengo no Maracanã; confira

Diversas vias no entorno do estádio serão interditadas a partir das 17h30. Estacionamento de veículos também será proibido em algumas ruas, das 8h à 1h do dia subsequente

Publicado há 2 horas