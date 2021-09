Preso na Operação Blood Money, que apura lavagem de dinheiro da milícia que controla Muzema e Rio das Pedras - REPRPODUÇÃO DEVÍDEO

Publicado 23/09/2021 09:12

Além de Adriano da Nóbrega, são apontados como líderes de milícias na região Maurício Silva da Costa, o Maurição, tenente reformado da PM, e Ronald Paulo Alves, o Major Ronald, também policial. Quatro dos 13 réus seriam julgados no último dia 26 de agosto, mas o julgamento foi adiado porque a defesa se insurgiu durante a exposição de provas pelos promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO/RJ).

Dois alvos, Cíntia Bernardo da Silva e Rafael Gomes da Costa, são donos de uma construtora que tinha imóveis no mesmo condomínio que desabou na Muzema, em abril de 2019, vitimando 24 pessoas. Laerte Silva de Lima, um dos denunciados e presos na Operação Intocáveis I, movimentou quase R$ 900 mil em pouco mais de um ano, movimentação atípica que despertou as atenções durante as investigações da 18ª DP. Outro, Francisco Chagas de Brito, movimentou R$ 7,5 milhões. Ele afirma ter emprego formal como encarregado de obras, com salário de R$ 4 mil. Laerte e a ex-esposa, Erileide Barbosa, se filiaram ao PSOL em 2017, um ano antes da morte da ex-vereadora Marielle Franco