Maurício Silva da Costa, o MauriçãoARQUIVO

Publicado 27/08/2021 12:01

Rio - O Juízo do IV Tribunal do Júri adiou, nesta quinta-feira (26) o julgamento de quatro dos 13 acusados de integrarem a milícia de Rio das Pedras e Muzema alvos da Operação Intocáveis. O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) informou que a audiência foi postergada porque a defesa dos réus se insurgiu durante a exposição de provas pelos promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO/RJ).

A defesa dos réus alegou que não obteve acesso ao material exibido pela acusação do MPRJ. Os promotores, no entanto, alegaram que o conteúdo estava disponível e anexado ao processo desde o dia 29 de janeiro deste ano. Ainda segundo os promotores, um clima de desordem foi instaurado pela defesa e o magistrado decidiu reagendar o julgamento para nova data, ainda a ser definida pelo Tribunal de Justiça. Durante a sessão todas as testemunhas foram ouvidas.

Julgamentos separados



Os 12 réus denunciados (o décimo terceiro foi Adriano da Nóbrega, morto em fevereiro do ano passado na Bahia) tiveram seus julgamentos divididos em quatro sessões distintas. Nesta quinta-feira estavam em julgamento Marcus Vinicius Reis dos Santos, o Fininho; Ronald Paulo Alves Pereira, conhecido como major Ronald; Júlio Cesar Veloso Serra; e Daniel Alves de Souza. A próxima sessão de julgamento agendada será no dia 23 de setembro com outros quatro réus.



O grupo criminoso era envolvido em grilagem de terras, construção venda e locação ilegais de imóveis, receptação de carga roubada, posse e porte ilegal de arma de fogo. Eles também extorquiam moradores e comerciantes da região com a cobrança de taxas referentes ao fornecimento de gás, água, luz, TV a cabo.

São réus no processo:



1- Maurício Silva da Costa, tenente reformado da PM, o Maurição, Careca, Coroa ou Velho;

2- Ronald Paulo Alves Pereira, o major da PM conhecido como Major Ronald ou Tartaruga;

3- Laerte Silva de Lima;

4- Manoel de Brito Batista, o Cabelo;

5- Benedito Aurélio Ferreira Carvalho, o Aurélio

6- Daniel Alves de Souza;

7- Fabiano Cordeiro Ferreira, o Mágico;

8- Fábio Campelo Lima;

9- Gerardo Alves Mascarenhas, o Pirata;

10- Jorge Alberto Moreth, o Beto Bomba;

11- Júlio Cesar Veloso Serra;

12- Marcus Vinicius Reis dos Santos, o Fininho.