Material apreendido pela Polícia Militar com miliciano Costelinha - Divulgação

Publicado 27/08/2021 11:29

Rio - Um miliciano foi preso nesta sexta-feira (27) por policiais do 40º BPM (Campo Grande). Yuren Cleiton Felix da Silva, conhecido como Costelinha, é suspeito de chefiar grupos paramilitares que atuam na Zona Oeste.

Costelinha foi capturado depois de ter sido flagrado circulando com seu carro particular em um dos corredores do BRT, na Avenida Cesário de Melo, na altura de Campo Grande.

Os policiais tentaram fazer a abordagem, mas ele tentou fugir do local, dando início a uma perseguição pelas ruas do bairro.

O carro usado por ele foi interceptado na altura do viaduto de Campo Grande. Dentro do veículo, os policiais encontraram uma pistola, touca ninja, carregadores e cerca de R$ 7 mil em dinheiro.

Costelinha tem antecedentes pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação e corrupção de menores. Ele foi encaminhado para a 35ª DP (Campo Grande), onde o caso foi registrado.