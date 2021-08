Fiscais da Seop se reuniram com ambulantes em Botafogo - DIVULGAÇÃO

Publicado 27/08/2021 11:40

Rio - Depois de negociações e pedidos dos vendedores ambulantes, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) estuda recolocar os 32 quiosques comerciais do Mercado Popular de Botafogo, na Rua Nelson Mandela, no bairro da Zona Sul. Em julho, os espaços foram demolidos em ação que cumpriu uma decisão judicial

De acordo a prefeitura do Rio, a Justiça ordenou a remoção dos quiosques por estarem em um terreno que pertence a uma construtora, sob pena de multa de R$100 mil por dia em caso de descumprimento da determinação. Dos 94 boxes comerciais instalados originalmente no local, 62 já haviam sido demolidos. Em duas ocasiões, os comerciantes receberam notificações informando que deveriam deixar a área.

Desde então, o Movimento Unidos dos Camelôs (MUCA) e os vendedores ambulantes têm se reunido com a Seop para negociar a volta ao local. No último dia 17, manifestantes realizar um protesto em Botafogo pelo retorno

À época da demolição, a Prefeitura do Rio defendeu que os ambulantes titulares dos quiosques foram realocados para pontos em Laranjeiras, Catete, Botafogo, Cosme Velho, Flamengo e Glória, todos na Zona Sul, e que todos eles tinham permissão para atuar apenas com comércio em tabuleiro. Os quiosques, no entanto, tinham estrutura com fiação elétrica.