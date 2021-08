35ª DP (Campo Grande) - Google Maps

35ª DP (Campo Grande)Google Maps

Publicado 27/08/2021 10:57

Rio - Doutora Vitória Barbosa ou doutora Inês de Castro? No jaleco, um nome. Mas no carimbo, outro. Era desta forma que a estudante de medicina Vitória Barbosa atuava em uma clínica médica em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Ela foi presa em flagrante, nesta quinta-feira (26), se passando por ginecologista e atendendo mulheres grávidas.

A prisão foi feita por uma equipe da 35ª DP (Campo Grande). Em depoimento, a jovem disse que atuava como estagiária na clínica.

Segundo testemunhas, apesar de ainda não ser formada, a jovem a mulher era apresentada como doutora. Em seu jaleco, tinha o nome bordado com sua 'especialidade'.

A polícia revelou que a falsa médica fazia exames pré-natais em mulheres grávidas. No fim do atendimento, usava um carimbo em nome de outra médica, que seria dona da clínica.

A estudante vai responder pelos crimes de exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica. A polícia ainda tenta localizar a dona da clínica que também será indiciada pelos crimes, segundo o delegado Davi Rodrigues, adjunto da 35ª DP.