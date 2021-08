Filho do prefeito Eduardo Paes, Bernardo Paes, é vacinado na Clínica da Família Medalhista Olímpico Ricardo Lucarelli Souza, no Estácio - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Filho do prefeito Eduardo Paes, Bernardo Paes, é vacinado na Clínica da Família Medalhista Olímpico Ricardo Lucarelli Souza, no EstácioReginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 27/08/2021 10:07 | Atualizado 27/08/2021 10:08

Rio - O filho do prefeito do Rio, Eduardo Paes, recebeu, na manhã desta sexta-feira a primeira dose da vacina contra a covid-19. Bernardo Paes, de 17 anos foi vacinado pelo secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, na Clínica da Família Medalhista Olímpico Ricardo Lucarelli Souza, no Estácio, na região central do Rio. O prefeito também esteve no local. Nesta sexta, a capital vacina meninos de 17 anos.

"Esse vírus é uma coisa muito ruim, que tem incomodado a gente nos últimos dois anos mais ou menos. A vacinação é primeiro passo para se livrar da doença. Vamos vacinar porque vai ajudar muitas pessoas, salvar muitas vidas. Estou muito feliz de ter me vacinado", falou Bernardo.

Hoje foi dia do meu filhão vacinar. Seguimos firmes! Obrigado @danielsoranz ! Obrigado @minsaude pic.twitter.com/30JSMh8GiV — Eduardo Paes (@eduardopaes) August 27, 2021

O estudante do 3º ano do Ensino Médio, Guilherme Veloso também recebeu a primeira dose e comemorou. "muito feliz porque pode ser um novo começo para voltar tudo ao normal. Consegui tomar a vacina sem nenhuma fila de espera".

No sábado (28), será a repescagem para pessoas de 17 anos ou mais.

'Passaporte da vacina'

O prefeito Eduardo Paes publicou nesta sexta-feira (27), no Diário Oficial do Município, um decreto que determina que a população deverá mostrar o comprovante de vacinação para acessar determinados ambientes fechados, como teatros, cinemas, academias e museus . O comprovante pode ser através da caderneta de vacinação em papel, entregue no ato da vacinação contra a covid-19, ou pelo aplicativo ConecteSUS, que também mostra o status da imunização. O decreto passa a valer a partir de 1º de setembro.

Quem não tomou as duas doses da vacina poderá acessar os ambientes, desde que comprove que tomou a primeira, e que ainda aguarda a data da imunização final.

Os locais determinados pela prefeitura são:

- academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento e de condicionamento físico e clubes sociais;

- vilas olímpicas, estádios e ginásios esportivos;

- cinemas, teatros, salas de concerto, salões de jogos, circos, recreação

infantil e pistas de patinação;

- atividades de entretenimento, exceto quando expressamente vedadas;

- locais de visitação turísticas, museus, galerias e exposições de arte,

aquário, parques de diversões, parques temáticos, parques aquáticos,

apresentações e drive-in;

- conferências, convenções e feiras comerciais.

O comprovante de vacinação também será obrigatório para a realização de cirurgias eletivas em unidades de saúde públicas e privadas. Além disso, beneficiários do Cartão Família Carioca e pessoas que pleitearem a inclusão no programa também devem apresentar o comprovante de vacinação, sob risco de ter o benefício negado.

O decreto prevê que a produção, ou comercialização de documentação falsa de vacinação contra a covid-19 receberá infrações.