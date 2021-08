Prefeito do Rio Eduardo Paes - Marcos Porto/Agência O DIA

Publicado 27/08/2021 09:42

Rio - Após mais um dia de confusão em Copacabana , na Zona Sul da capital, Eduardo Paes falou nesta sexta-feira, durante a apresentação do Boletim Epidemiológico, que a Guarda Municipal vai agir com rigor contra aqueles que insistirem em roubar e provocar tumulto na saída das praias. "Não vem com história de problema social, dificuldade, disso ou daquilo. Quem vai à praia para roubar, provocar arruaça, brigar, depredar ônibus, é delinquente, bandido, e tem que ser preso. Vai valer a letra da lei. A guarda vai agir com rigor", afirmou o prefeito.

Paes disse que conversou sobre o assunto com o governador Cláudio Castro no último domingo e que quer coibir com firmeza a atuação de criminosos que tem assaltado dentro dos ônibus e depredado os coletivos, além de levar terror à população. "Não vai ser só no fim de semana, não. Quem quiser cometer delito, não se aventure demais porque vai acabar detido. É dessa maneira que a gente vai agir", completou Paes.

No último fim de semana, apenas no domingo cerca de 30 ônibus foram quebrados, causando um prejuízo de aproximadamente R$ 100 mil para as empresas , segundo a Rio Ônibus. Em Copacabana, pontos foram vandalizados e vários coletivos apedrejados.



No sábado, Já na Zona Oeste, nas estações Nova Barra, Guiomar Novaes e Gilka Machado, no Recreio dos Bandeirantes a volta da praia foi marcada pela atuação de caloteiros, segundo a prefeitura. Além disso, uma grade foi derrubada por passageiros que tentaram invadir o Terminal Recreio sem pagar a passagem.No sábado, moradores de Copacabana flagraram um grupo de jovens causando confusão no ônibus da linha 474 . Após a denúncia de um pedestre, agentes do Copacabana Presente fizeram o veículo parar e abordaram o grupo.