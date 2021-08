Na foto, Dona Silvia Teixeira de Resende recebendo a vacina contra a Covid 19 no Museu da República (Catete). 1/3/2021 - Agência O Dia

Publicado 27/08/2021 09:22 | Atualizado 27/08/2021 10:54

Rio - O secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, afirmou que cerca de 30 mil idosos da cidade ainda não tomaram sequer a primeira dose da vacina contra a covid-19. O painel de vacinação da prefeitura mostra que outros mais de 1 milhão de idosos já completaram o esquema vacinal com as duas doses. Apesar da população maior de 60 anos não vacinada representar uma porcentagem pequena, o número preocupa.

"30 mil idosos não procuraram pra tomar a primeira dose. É um percentual pequeno em relação ao total? É, mas são 30 mil pessoas completamente expostas. Eles são fundamentais para que a gente faça com que essas pessoas que não se vacinaram, se vacinem. Elas colocam toda a discussão em risco", afirmou Soranz. "Com uma chance enorme de morrer. Sendo objetivo, é isso", completou o prefeito Eduardo Paes.

A situação vacinal por faixa etária no Rio aponta que, entre 60 e 64 anos, 92,7% da população está totalmente vacinada; entre 65 e 69 anos, a secretaria avalia ter alcançado 100% do público; entre os idosos de 70 a 74 anos, 92,1% tomaram as duas doses; entre 75 e 79 anos, 93,9%; os idosos de 80 anos ou mais, 90,6% completaram o esquema.

Comprovante de vacinação será obrigatório para entrar em locais como cinemas e academias



O prefeito Eduardo Paes publicou nesta sexta-feira (27), no Diário Oficial do Município, um decreto que determina que a população deverá mostrar o comprovante de vacinação para acessar determinados ambientes fechados, como teatros, cinemas, academias e museus . O comprovante pode ser através da caderneta de vacinação em papel, entregue no ato da vacinação contra a covid-19, ou pelo aplicativo ConecteSUS, que também mostra o status da imunização. O decreto passa a valer a partir de 1º de setembro.

Quem não tomou as duas doses da vacina poderá acessar os ambientes, desde que comprove que tomou a primeira, e que ainda aguarda a data da imunização final.

Os locais determinados pela prefeitura são:

- academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento e de condicionamento físico e clubes sociais;

- vilas olímpicas, estádios e ginásios esportivos;

- cinemas, teatros, salas de concerto, salões de jogos, circos, recreação

infantil e pistas de patinação;

- atividades de entretenimento, exceto quando expressamente vedadas;

- locais de visitação turísticas, museus, galerias e exposições de arte,

aquário, parques de diversões, parques temáticos, parques aquáticos,

apresentações e drive-in;

- conferências, convenções e feiras comerciais.