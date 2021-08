Motociclistas fazem protestos pela Zona Sul do Rio - Reprodução Twitter

Publicado 27/08/2021 11:29 | Atualizado 27/08/2021 11:30

Rio - Um grupo de motociclistas se reúnem na manhã desta sexta-feira, em dois pontos da Zona Sul do Rio. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), até o momento, há registro de manifestação nos bairros de Botafogo, na altura do Botafogo Praia Shopping, e Laranjeiras, na altura do Palácio Guanabara.

Ainda não há informações sobre a motivação do protesto.

BOTAFOGO | Um grupo de manifestantes motociclistas se desloca da R. Praia de Botafogo, na altura do Botafogo Praia Shopping, em direção à Laranjeiras. PM e CET-Rio presentes. Trânsito lento no trecho.#zonasul pic.twitter.com/G5yAd4NOLE — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) August 27, 2021 LARANJEIRAS | Um grupo de manifestantes ocupa uma faixa da R. Pinheiro Machado, na altura do Palácio Guanabara, sentido Praia de Botafogo. CET-Rio e PM no local. Congestionamento no trecho.#zonasul pic.twitter.com/nhpnHkdLIs — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) August 27, 2021 Segundo o COR, a Polícia Militar e a CET-Rio estão nos locais, que apresentam congestionamentos.