O responsável construiu uma passagem em área pública para facilitar a entrada de clientes nas lojas.Subprefeitura da Zona Oeste

Publicado 27/08/2021 11:59

Rio - A Prefeitura do Rio, através da Subprefeitura da Zona Oeste, demoliu na manhã desta sexta-feira uma estrutura construída em cima do viaduto Doze de Outubro, no centro de Santa Cruz. A construção irregular serviria para fins comerciais e as três lojas seriam alugadas pelo responsável da obra a terceiros.



Foi realizada também uma ação de ordenamento ao lado do viaduto que dá acesso à Rua do Prado. Sete barracas sem licença para uso de área pública foram removidas do local.