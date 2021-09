Dois homens são assassinados à beira da estrada em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 23/09/2021 09:57

Rio - A Polícia Civil abriu inquérito para investigar um duplo homicídio que aconteceu na madrugada desta quinta-feira (23) em Volta Redonda. Dois homens foram encontrados com pés e mãos amarradas à beira da estrada, no bairro Retiro.

Testemunhas relataram à Polícia Militar que ouviram disparos de arma de fogo por volta de 1h. As vítimas não foram reconhecidas por moradores, segundo a polícia.

As investigações são da 93ª DP (Volta Redonda). De acordo com a polícia, investigadores recolheram, no local, cápsulas de calibre nove milímetros. A autoria do crime ainda é desconhecida. As identidades das vítimas ainda não foram confirmadas.