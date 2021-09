Homem foi preso por falsificação de anilhas fiscalizadas pelo IBAMA - Divulgação/Polícia Federal

Publicado 23/09/2021 09:22

Rio - Um homem foi preso em flagrante, no fim da tarde desta quarta-feira (22), por falsificação de anilhas fiscalizadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Conhecido como "Rei das Amizades", de 45 anos, ele foi preso por agentes da Polícia Federal no bairro de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.

A ação fez parte da investigação sobre o tráfico de animais silvestres realizada pela Delegacia de Repressão a Crimes Ambientais e Patrimônio Histórico da Polícia Federal no Rio. De acordo com a PF, além da prisão do homem, os agentes recuperaram cinco aves, sendo três delas Trinca-Ferros, espécie sob risco de extinção no Rio.

Os animais foram encaminhados para o Ibama, em Seropédica, também na Zona Oeste. O "Rei das Amizades" foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. Ele responderá por crimes ambientais e por uso de sinal público adulterado, cuja pena pode chegar a 6 anos de reclusão.