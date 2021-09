Notas falsas e skank são apreendidos com mulher em São Cristóvão - Reprodução

Publicado 23/09/2021 09:50 | Atualizado 23/09/2021 10:07

Rio - Uma mulher foi presa por uso de moedas falsas e tráfico de drogas na quarta-feira (22) por policiais da 17ª DP (São Cristóvão). A prisão se deu após um trabalho de inteligência da distrital. Os agentes foram até a Rua Francisco Palheta, São Cristóvão, onde detiveram Maria Fernanda Ferreira Brandão.



Maria Fernanda, segundo a polícia, estava em um carro de transporte por aplicativo a caminho da Comunidade da Barreira do Vasco com 1 kg de skank e aproximadamente R$ 6 mil em notas falsas. O dinheiro e a droga seriam da comunidade da Providência, que sofre a ingerência da mesma facção que a Barreira do Vasco.



Ainda segundo a 17ª DP, Maria era companheira de Richard Gabriel da Silva Ferreira, o "Kako", morto no dia 6 de maio durante a Operação Excepits, na Comunidade do Jacarezinho, Zona Norte do Rio. "Já tínhamos todas informações sobre ela. Isso nos deu a certeza para a abordagem", informou um policial envolvido na ação.

Relembre o caso

A operação no Jacarezinho, que aconteceu em maio, teve o objetivo de cumprir 21 mandados de prisão. Equipes de diferentes delegacias, com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), ficaram nove horas no Complexo do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. A força-tarefa policial investigava o aliciamento de crianças e adolescentes para ações criminosas.

A ação terminou com 28 mortos, sendo um policial civil, André Leonardo de Mello Frias, e 27 suspeitos. A polícia afirmou que todos os suspeitos foram mortos em confronto e que tinham envolvimento com o crime. Já parentes e moradores relatam que houve execuções.

Os 27 mortos na operação considerada a mais letal da história do Rio foram atingidos por 73 disparos. Quatro deles foram baleados pelas costas, sendo um deles atingido à curta distância.