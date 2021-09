Polícia Civil prende milicianos acusados de executar dupla em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 23/09/2021 10:32

Investigações da DHBF apontaram que Igor Pereira Correia de Souza, o Igor Russo, de 32 anos, e Rafael Lennon Ramos Batista, 31, foram os responsáveis pelos assassinatos de dois rapazes , na calçada da Rua Carlos Marques de Sá, no bairro Cerâmica, em Nova Iguaçu, no dia 2 de junho deste ano.O crime foi flagrado por um popular que filmou a ação. A imagem, que viralizou nas redes sociais na época, mostra o exato momento em que Igor Russo e Rafael Lennon chegam no local em um carro prata, da marca Peugeot, abordam os rapazes e ordenam que eles deitem na calçada de barriga para baixo. Em seguida, Igor Russo atira contra as vítimas, que não resistem ao ferimento.A DHBF apurou que o endereço do crime fica próximo do Morro do Cotó, de onde os jovens vinham caminhando, e que, a motivação do homicídio foi o possível envolvimento dos dois rapazes com o tráfico de drogas da comunidade.Os milicianos estavam sendo monitorados pela especializada e foram localizados em uma casa em Figueira, Arraial do Cabo.No imóvel, os policiais também capturaram Flavio Ribeiro Gomes, de 36 anos, e cumpriram contra ele, que estava foragido desde maio de 2020, um mandado de prisão preventiva por crime de constituição de milícia privada. As investigações da DHBF indicam que ele também integra o grupo paramilitar que atua no bairro Cerâmica e adjacências, em Nova Iguaçu.A DHBF deixa à disposição da população o telefone (21) 98596-7442 (WhatsApp), ressaltando-se a importância da colaboração com informações e denúncias. O anonimato é garantido.