Foragido da Justiça de Pernambuco acusado de homicídio é preso na Zona Oeste do Rio - Divulgação

Publicado 23/09/2021 10:26

Rio - Policiais da 41ª DP (Tanque) prendeu, nesta terça-feira, um homem acusado de matar Leandro Claudino de Oliveira, de 25 anos, em um sítio na zona rural de São Vicente Ferrer, no estado de Pernambuco, com golpes de arma branca e disparos de arma de fogo. Ele foi preso no bairro Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio.

De acordo com as investigações, após o crime, o criminoso se mudou para o Rio de Janeiro, onde foi localizado e preso.