São 100 mil vagas para identificação civil e 40 mil para a primeira habilitação - Divulgação/Detran.RJ

Publicado 23/09/2021 10:30

Rio - O Departamento de Trânsito do Rio (Detran.RJ) vai oferecer, a partir da próxima segunda-feira (27), 100 mil vagas para agendamento de serviços de identificação civil, como primeira e segunda via de carteira de identidade. As vagas estarão disponíveis para os dez dias seguintes. Também a partir de segunda, cinco postos de emissão de carteiras de identidade vão passar a oferecer atendimento noturno, com funcionamento até 21h e última marcação às 20h30.

O objetivo do Detran é aumentar o número de vagas e reduzir a demanda reprimida, devido à pandemia de covid-19. Nos demais postos, o horário continuará das 10h às 19h em shoppings, e das 8h às 17h, nas demais unidades. Os postos com horário ampliado serão o do Copacabana Mall; do Shopping Aerotown, na Barra da Tijuca; do Niterói Shopping; do Itaboraí Plaza Shopping; e do Guarus Plaza Shopping, em Campos dos Goytacazes.

"Estamos ampliando a capacidade de atendimento e, ao mesmo tempo, oferecendo mais uma possibilidade para as pessoas que trabalham no horário comercial e não podem comparecer aos postos durante o dia", disse o presidente do Detran, Adolfo Konder. O agendamento para o serviço de identificação pode ser feito pelo site do Detran, em detran.rj.gov.br, ou pelo teleatendimento, nos telefones (21) 3460-4040/ 3460-4041/3460-4042).

O Departamento também está triplicando o número de agendamentos para a primeira habilitação a partir desta sexta-feira (24). O número de vagas que era 13 mil passam para cerca de 40 mil mensais, distribuídas em todo o estado do Rio. As vagas para os outros serviços de habilitação, como renovação, segunda via, mudança e adição de categoria, continuam sendo ofertadas, sem qualquer redução, somando cerca de 94 mil agendamentos por mês.

Vale lembrar que uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) prorrogou, por tempo indeterminado, o prazo de renovação das carteiras de habilitação vencidas a partir de 1º de março de 2020. Com isso, essas CNHs continuam válidas e os motoristas não precisam se apressar para fazer a renovação, pois trafegam na legalidade.

Em abril deste ano, o Detran também ampliou o horário de atendimento em dez postos de vistorias de veículos, que também estão atendendo até 21h, para facilitar a vida dos usuários. São cinco postos na capital fluminense, sendo eles no Largo do Machado, Barra da Tijuca, Cocotá, Ceasa e Campo Grande, e cinco na Região Metropolitana e no interior do estado, nos municípios de Niterói, Belford Roxo, Magé, São Pedro da Aldeia e Campos dos Goytacazes.

O Detran reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações. O departamento pede ainda a colaboração dos usuários para que não levem acompanhantes aos postos e, caso não possam comparecer na data marcada, desmarquem seus atendimentos com antecedência para dar vez a outras pessoas que necessitam dos serviços.