Alerta de ressaca permanece até a noite de sexta-feira - Robson Moreira

Alerta de ressaca permanece até a noite de sexta-feiraRobson Moreira

Publicado 23/09/2021 11:04 | Atualizado 23/09/2021 15:09

Rio - O Rio segue com céu nublado e previsão de chuva para esta quinta-feira (23). De acordo com o Alerta Rio, os ventos úmidos vindos do mar seguem influenciando o tempo na capital fluminense. O dia terá céu nublado a parcialmente nublado e há previsão de chuva fraca, em pontos isolados, no início da manhã. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas permanecerão estáveis, com máxima de 26°C, informou o Alerta Rio.

O alerta de ressaca na orla do Rio foi prorrogado até às 21h de sexta-feira (24). Segundo a Marinha do Brasil, as ondas podem chegar até 3,5 metros.

Em caso de ressaca, as recomendações são:



- Evitar o banho de mar em áreas que estejam em condições de ressaca;

- Evitar a prática de esportes no mar;

- Não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca;

- Os frequentadores de praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;

- Os pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca;

- Evitar trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia;

- Não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acione imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Na sexta-feira (24), haverá uma redução da nebulosidade no município, com céu nublado a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. No sábado (25), áreas de instabilidade em médios e altos níveis da atmosfera devem deixar o céu parcialmente nublado a nublado, com previsão de chuva fraca a moderada isolada durante a tarde e à noite.

Já no domingo (26) e na segunda-feira (27), o tempo voltará a ficar estável, com predomínio de céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva.

Confira a previsão da semana:

Quinta-feira:

Sexta-feira (24): Céu parcialmente nublado. Sem previsão de chuva.

Máxima: 29ºC / Mínima: 12ºC

Sábado (25): Céu parcialmente nublado a nublado. Previsão de chuva fraca a moderada durante a tarde/noite.

Máxima: 29ºC / Mínima: 14ºC

Domingo (26): Céu parcialmente nublado. Sem previsão de chuva.

Máxima: 30ºC / Mínima: 16ºC

Segunda (27): Céu parcialmente nublado. Sem previsão de chuva.

Máxima: 33ºC / Mínima: 18ºC