Polícia faz operação para prender acusado de homicídio e tráfico de drogasDivulgação

Publicado 23/09/2021 11:18

Rio - A Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Barra do Piraí, realiza na manhã desta quinta-feira (23) uma operação para prender acusado de homicídio e tráfico de drogas no município no interior do Rio.

Até a última atualização, três mandados de prisão foram cumpridos pelos agentes. A operação acontece também na cidade vizinha Barra Mansa.

A operação é resultado de uma Força-tarefa realizada em Barra do Piraí a fim de prender autores de homicídio.

A ação é coordenada pelo delegado Rodolfo Atala, titular da 88ª DP (Barra do Piraí).