Prefeitura do Rio demole condomínio construído ilegalmente em Campo Grande; 20 pessoas são detidas - Divulgação / Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Publicado 23/09/2021 11:41 | Atualizado 23/09/2021 11:43

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, demoliu um grande condomínio, construído ilegalmente, no Rio da Prata, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a pasta, o empreendimento na Rua Soldado Antônio da Silveira tinha 360 lotes, que vinham sendo negociados a R$ 75 mil, cada. Na ação, 20 pessoas foram presas.

Durante a operação, os agentes encontraram construções sem licença, supressão de vegetação, parcelamento irregular do solo e extração de substância mineral ilegal (saibro) e verificaram uma série de crimes ambientais.

A secretaria informou que as casas chegavam a ter 300 metros quadrados, com piscina e área de lazer, e estavam sendo construídas a 100 metros do Parque Estadual da Pedra Branca, uma unidade de conservação ambiental de Mata Atlântica.

"Nosso recado continua sendo muito direto: não invistam em áreas protegidas e não tentem fazer empreendimentos sem licença. Seguiremos duros no combate a irregularidades, seja onde for. Hoje vimos casas de altíssimo padrão nas margens do Parque da Pedra Branca. Foram notificados e terão que reparar a série de crimes que vinham cometendo", disse o secretário de Meio Ambiente, Eduardo Cavaliere.

O Grupamento Aéreo-Móvel da Polícia Militar (GAM) participou da ação, monitorando as possíveis rotas de fuga.