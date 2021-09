Alunos ficam encurralados em corredor de escola em Bangu durante tiroteio - Reprodução/ Redes Sociais

Rio - Alunos tiveram que se abrigar no corredor de uma escola municipal, na manhã desta quinta-feira, durante um intenso tiroteio que deixou três pessoas baleadas nas proximidades da comunidade Vila Aliança, em Bangu, Zona Oeste . Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver adolescentes sentados no chão do corredor enquanto os tiros aumentam do lado de fora.

Até o momento não há informações de alunos feridos. De acordo com professores que dão aula em outras escolas no bairro, o dia letivo foi suspenso por causa do tiroteio, já que o clima tenso na comunidade continua. Além dos alunos que ficaram encurralados, pacientes que esperavam atendimento em uma Clínica da Família, na região, também precisaram se jogar no chão para se proteger dos tiros.

Moradores relataram intenso tiroteio entre criminosos e PMs na comunidade Vila Aliança, em Bangu Reprodução/Redes Sociais

No confronto, uma moradora foi baleada e socorrida ao Hospital municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Informações preliminares dão conta de que a vítima está lúcida e seu estado de saúde é estável. Um suspeito também ficou ferido após o confronto.

Posteriormente, os criminosos tentaram fechar as ruas com caminhões que trafegavam pela região. Um motorista de veículo de carga foi feito refém pelos criminosos por instantes, sendo resgatado pelos policiais sem ferimentos. Durante confronto, um policial foi ferido de raspão no ombro e também socorrido ao Hospital Albert Schweitzer, em Realengo.

As equipes do 14º BPM continuam no local e o policiamento foi reforçado.