Sequestro de helicóptero - Fabio Costa/Agência O Dia

Sequestro de helicópteroFabio Costa/Agência O Dia

Publicado 23/09/2021 15:42 | Atualizado 23/09/2021 15:50

Rio - A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) identificou que os detentos Carlos Vinícius Lírio da Silva, o “Cabeça do Sabão”, José Benemário de Araújo, além de Márcio Aurélio Martinez Martelo, o "Bolado" seriam os alvos da tentativa de resgate de criminosos, por helicóptero, do último domingo (19).

Os quatro foram transferidos para a penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, conhecida como Bangu 1, até a conclusão das investigações sobre o caso. Na terça-feira (21), Márcio Gomes Medeiros Roque, o “Marcinho do Turano”, apontado como mentor do plano de fuga , já havia sido transferido para o presídio. Durante a análise, o setor de Inteligência também checou a movimentação em outras unidades prisionais do Complexo de Gericinó, no mesmo horário que seria a tentativa de resgate e não foi encontrada nenhuma movimentação fora do comum nos locais.