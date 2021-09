Movimento dos trabalhadores rurais Sem Terra recebem honraria da Câmara Municipal do Rio - Reprodução/Facebook

Publicado 23/09/2021 15:58

Rio - O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) vai receber a Medalha Pedro Ernesto em homenagem aos seus 25 anos de luta pela reforma agrária no Estado do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (23).

O vereador Tarcísio Motta (Psol) vai conceder a medalha à dirigente Marina dos Santos, que representará o MST na cerimônia, que acontecerá no Armazém do Campo, no Centro do Rio, e será transmitida ao vivo pelas redes sociais do vereador a partir das 19h. “É a maior homenagem da nossa cidade colocada no peito do mais significativo movimento social da América Latina”, diz o parlamentar.



Em meados dos anos 1990, o MST iniciou ocupações em terras de usinas improdutivas do estado. O marco inicial da estruturação do movimento no Rio Janeiro foi a conquista da fazenda Capelinha, em Conceição de Macabu, desapropriada em 1997. Nesses 25 anos, o MST mobilizou 8 mil famílias na luta pela terra, conquistou 21 assentamentos que somam 25 mil hectares.

A medalha Pedro Ernesto é a maior honraria da Câmara Municipal do Rio.