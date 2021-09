PM apreende fios de cobre em ferro-velho no Centro do Rio - Divulgação

Publicado 23/09/2021 16:13 | Atualizado 23/09/2021 18:19

Rio - Uma ação realizada pela Polícia Militar em conjunto com equipes da Prefeitura, Guarda Municipal, Secretaria de Ordem Pública (SEOP), Cedae e Light apreendeu cerca de 1,2 tonelada de fios nesta quinta-feira (23), em uma ação em ferros-velhos na região central do Rio. A força-tarefa aprendeu ainda cerca de 180 kg de cobre e uma caixa contendo mais de 600 cápsulas deflagradas de diferentes calibres em um estabelecimento localizado na Rua Leandro Martins. Dois homens foram conduzidos para a delegacia após serem flagrados com materiais suspeitos de terem sido furtados. O material foi levado para a 4ª DP (Centro).

Duas ligações clandestinas de água e energia elétrica foram cortadas pela Cedae e Light. Ao todo, quatro estabelecimentos foram fiscalizados e possuíam alvará de funcionamento regular.



"A Secretaria de Ordem Pública, desde o início do ano, vem realizando operações integradas com as forças policiais. Neste sentido, com o aumento dos furtos de cabos, estamos focando, há pelo menos três meses, em fiscalizações de ferros-velhos, que, muitas vezes, servem como receptadores de produtos de crimes", afirmou o secretário Brenno Carnevale.



A operação faz parte de um conjunto de medidas propostas pela secretaria que desde julho intensificou as ações para coibir ilegalidades como o furto e a receptação de itens furtados como fio, cobres, grades e tampas de bueiros.



A ação teve apoio da Guarda Municipal, Cedae, Light e das coordenadorias de Controle Urbano (CCU) e de Licenciamento e Fiscalização (CLF), órgãos vinculados à Seop. Desde julho, 32 estabelecimentos já foram fiscalizados em 15 bairros.

