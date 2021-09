Decreto prevê novo horário de funcionamento na Avenida Olegário Maciel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio - Ricardo Cassiano/Agencia O Dia

Publicado 23/09/2021 17:47 | Atualizado 23/09/2021 18:10

Rio - Novo decreto sancionado pelo prefeito Eduardo Paes e publicado nesta quinta-feira determina um novo horário de funcionamento para bares, restaurantes e outros estabelecimentos de entretenimento que fazem parte do Polo Gastronômico do Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. A partir desta quinta-feira (23), estabelecimentos passam a funcionar de domingo a quinta-feira, entre 7h e 2h. Às sextas, sábados e vésperas de feriados, o horário permitido vai ser de 7h às 3h.



A decisão foi tomada após uma série de reclamações de moradores da região que se mostraram incomodados com o barulho e desordem durante toda a madrugada. O descontrole se concentrava, principalmente, na Avenida Olegário Maciel, na Barra da Tijuca.

Ainda de acordo com o decreto, o interesse em aderir à fixação de horários de encerramento de atividades também foi manifestado por empreendedores do Jardim Oceânico. Para eles, o descontrole no período da madrugada estava sendo prejudicial.

Em caso de descumprimento, o comerciante pode levar multa e até a interdição do estabelecimento. A fiscalização será realizada pela Guarda Municipal e pela Secretaria de Ordem Pública (Seop). Como o decreto começa a valer nesta quinta-feira, neste primeiro dia a abordagem será educacional, ou seja, os agentes farão apenas avisos sobre a vigência das novas determinações. A partir de sexta (24), as multas já começarão a ser aplicadas nos estabelecimentos que descumprirem o decreto.

O Polo Jardim Oceânico de Gastronomia, Turismo e Lazer inclui os seguintes logradouros: Av. Olegário Maciel, Praça Professor José Bernardino; Av. Belisário Leite de Andrade Neto; Av. João Carlos Machado; Av. Gilberto Amado; Av. Comandante Júlio de Moura; Praça Euvaldo Lodi e Rua Paulo Mazzucchelli.