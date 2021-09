Um dos assaltantes morreu dentro do ônibus - Foto de leitor

Um dos assaltantes morreu dentro do ônibusFoto de leitor

Publicado 23/09/2021 16:33 | Atualizado 23/09/2021 16:37

Rio - Um policial militar de folga reagiu a um assalto dentro de um ônibus da linha 551 (Nova Iguaçu-Penha), em Mesquita, na Baixada Fluminense, na tarde desta quinta-feira, e baleou três assaltantes. O policial era passageiro do veículo e estava à paisana no momento do assalto, na Avenida Presidente Costa e Silva. Os três bandidos foram baleados. Dois morreram e outro foi levado a um hospital da região.

Segundo testemunhas, os três assaltantes se passaram por passageiros e, no Centro de Mesquita, anunciaram o assalto. O PM, então, reagiu e atirou neles. Um dos assaltantes morreu na hora, ainda dentro do ônibus. Outro, também baleado, conseguiu fugir, mas não resistiu ao ferimento e morreu na Rua Sarmento. O outro comparsa foi socorrido, assim como um passageiro que também foi atingido pelos disparos.

Equipes do 20º BPM (Mesquita) foram acionadas para o local e isolaram a área para a perícia da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).